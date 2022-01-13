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Американский еврейский комитет проинформирован о последних провокациях Армении

Американский еврейский комитет проинформирован о последних провокациях Армении Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял делегацию во главе с исполнительным директором Американского еврейского комитета Дэвидом Харрисом.
Внешняя политика
13 января 2022 г. 21:37
Американский еврейский комитет проинформирован о последних провокациях Армении

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял делегацию во главе с исполнительным директором Американского еврейского комитета Дэвидом Харрисом.

Об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана.

Министр Джейхун Байрамов с удовлетворением отметил встречу с Дэвидом Харрисом в рамках 76-й сессии Генассамблеи ООН и обсуждения с Американским еврейским комитетом.

Стороны договорились о развитии сотрудничества между правительством Азербайджана и еврейской общиной.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал сторону о текущей ситуации в регионе, в том числе о предпринятых шагах по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, а также о продолжающихся военных провокациях со стороны Армении и убийстве азербайджанского военнослужащего два дня назад.

Дэвид Харрис поблагодарил за встречу и предоставленную информацию. Он подчеркнул важность обеспечения прочного мира и безопасности в регионе.

Стороны также обсудили перспективы развития азербайджано-американских отношений и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAmerika Yəhudi Komitəsi Ermənistanın son təxribatları barədə məlumatlandırılıb

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