Американский эксперт: США стремятся ограничить влияние России в Армении

Главной целью США является ослабление влияния России в Армении и установление преобладающего присутствия в регионе Южного Кавказа.

Главной целью США является ослабление влияния России в Армении и укрепление своего присутствия в регионе Южного Кавказа.

Об этом Report сказала американская журналистка, аналитик в сфере национальной безопасности, юрист Ирина Цукерман, комментируя запланированную на 5 апреля встречу в формате Армения-США-ЕС.

Касаясь участия Европейского союза в данной встрече, эксперт отметила, что некоторые страны ЕС продолжают верить в ложную риторику Армении относительно возможности нападения со стороны Азербайджана: "Однако, у них нет никаких доказательств, подтверждающих заявления Армении, кроме заявлений самого официального Еревана".

Ирина Цукерман коснулась также российско-армянских отношений, подчеркнув, что Кремль пытается повернуть ситуацию в свою пользу, утверждая, что на Южном Кавказе появился новый фронт.

"С начала XIX века Россия использует Армению как свою военную базу. Она доминировала в экономическом, политическом и военном отношении, подталкивая Армению к различным военным неудачам и манипулируя ею против западных стран. Тем не менее, Москва отказывается уступать свои позиции, несмотря на явные сигналы из Еревана. Россия всегда принимала активное участие на Южном Кавказе и продолжает оказывать на него влияние даже после распада Советского Союза", - сказала она.

"С одной стороны, гарантия безопасности могла бы также побудить Армению прекратить пропагандистские атаки на Азербайджан, поскольку теперь у нее есть поддержка в этой области со стороны сильных союзников. С другой стороны, не исключено, что некоторые группировки внутри самой Армении попытаются злоупотребить соглашением и использовать его против Азербайджана, чтобы превратить новую гарантию безопасности в инструмент давления на Баку. С этой точки зрения Азербайджану нужно вести диалог как с ЕС, так и с США, а также найти свой собственный путь к укреплению отношений безопасности с этими акторами", - заключила Цукерман.