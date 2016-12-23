Алмазбек Атамбаев поздравил Ильхама Алиева

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:
"Глубокоуважаемый Ильхам Гейдарович.
Позвольте от всего сердца поздравить Вас с Днем рождения.
Ваш личный вклад в развитие и укрепление сотрудничества между Кыргызской Республикой и Азербайджанской Республикой высоко оценивается народом Кыргызстана.
Убежден, что Ваш профессионализм и богатый опыт государственной деятельности будут способствовать дальнейшему процветанию Азербайджана и повышению его международного авторитета.
Желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, всего самого доброго – счастья, здоровья и благополучия".
News DepartmentАвтор новости
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