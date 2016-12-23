Алмазбек Атамбаев поздравил Ильхама Алиева

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"Глубокоуважаемый Ильхам Гейдарович.

Позвольте от всего сердца поздравить Вас с Днем рождения.

Ваш личный вклад в развитие и укрепление сотрудничества между Кыргызской Республикой и Азербайджанской Республикой высоко оценивается народом Кыргызстана.

Убежден, что Ваш профессионализм и богатый опыт государственной деятельности будут способствовать дальнейшему процветанию Азербайджана и повышению его международного авторитета.

Желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, всего самого доброго – счастья, здоровья и благополучия".