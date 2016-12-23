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    Алмазбек Атамбаев поздравил Ильхама Алиева

    Ваш личный вклад высоко оценивается народом Кыргызстана

    Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

    Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

    "Глубокоуважаемый Ильхам Гейдарович.

    Позвольте от всего сердца поздравить Вас с Днем рождения.

    Ваш личный вклад в развитие и укрепление сотрудничества между Кыргызской Республикой и Азербайджанской Республикой высоко оценивается народом Кыргызстана.

    Убежден, что Ваш профессионализм и богатый опыт государственной деятельности будут способствовать дальнейшему процветанию Азербайджана и повышению его международного авторитета.

    Желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, всего самого доброго – счастья, здоровья и благополучия".

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