Аллахшюкюр Пашазаде пригласил генсека Лиги исламского мира посетить Азербайджан
- 28 ноября, 2025
- 16:56
Председатель Управления мусульман Кавказа Аллахшюкюр Пашазаде встретился в Мекке с генеральным секретарем Лиги исламского мира Мухаммедом бин Абделькаримом аль-Исой.
Как сообщает Report, встреча прошла в рамках визита Пашазаде в Саудовскую Аравию.
Он сообщил, что в 2026 году в Азербайджане планируется проведение ряда международных мероприятий, включая конференцию по вопросам мультикультурализма и исламофобии, организуемую Управлением мусульман Кавказа совместно с Альянсом цивилизаций ООН.
Пашазаде пригласил генсека принять участие в этом мероприятии.
Аль-Исой поблагодарил за приглашение и заявил о готовности посетить Азербайджан.
16:56
