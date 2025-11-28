Аллахшюкюр Пашазаде пригласил генсека Лиги исламского мира посетить Азербайджан

Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Председатель Управления мусульман Кавказа Аллахшюкюр Пашазаде встретился в Мекке с генеральным секретарем Лиги исламского мира Мухаммедом бин Абделькаримом аль-Исой.

    Как сообщает Report, встреча прошла в рамках визита Пашазаде в Саудовскую Аравию.

    Он сообщил, что в 2026 году в Азербайджане планируется проведение ряда международных мероприятий, включая конференцию по вопросам мультикультурализма и исламофобии, организуемую Управлением мусульман Кавказа совместно с Альянсом цивилизаций ООН.

    Пашазаде пригласил генсека принять участие в этом мероприятии.

    Аль-Исой поблагодарил за приглашение и заявил о готовности посетить Азербайджан.

    Allahşükür Paşazadə İslam Aləmi Liqasının Baş katibini Azərbaycana dəvət edib

