Аллахшюкюр Пашазаде пригласил генсека Лиги исламского мира посетить Азербайджан

Председатель Управления мусульман Кавказа Аллахшюкюр Пашазаде встретился в Мекке с генеральным секретарем Лиги исламского мира Мухаммедом бин Абделькаримом аль-Исой.

Как сообщает Report, встреча прошла в рамках визита Пашазаде в Саудовскую Аравию.

Он сообщил, что в 2026 году в Азербайджане планируется проведение ряда международных мероприятий, включая конференцию по вопросам мультикультурализма и исламофобии, организуемую Управлением мусульман Кавказа совместно с Альянсом цивилизаций ООН.

Пашазаде пригласил генсека принять участие в этом мероприятии.

Аль-Исой поблагодарил за приглашение и заявил о готовности посетить Азербайджан.