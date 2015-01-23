Аллахшукюр Пашазаде и Октай Асадов примут участие на церемонии похорон короля Саудовской Аравии

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) Шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде примет участие на церемонии похорон короля Саудовской Аравии Абдуллы бен Абдуль Азиза Аль Сауда. Об этом сообщили Report в УМК.

По информации, А.Пашазаде сегодня отправится в Саудовскую Аравию для участия на церемонии.

В церемонии также примет участие председатель Милли Меджлиса (ММ) Октай Асадов. Об этом заявил Report руководитель пресс-службы ММ Акиф Тевеккюльоглу.