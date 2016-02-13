Президент Ильхам Алиев: "Азербайджан не нуждается в существенной финансовой помощи" - ФОТО

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ "Азербайджан не нуждается в существенной финансовой помощи", - заявил президент Ильхам Алиев в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности в субботу.

"Мы не ожидаем какой-либо существенной финансовой помощи, учитывая, что в последние годы Азербайджан накопил серьезные финансовые ресурсы", - сказал Алиев.

По его словам, политика Азербайджана сегодня заключается в том, "чтобы тратить меньше, чем зарабатывать".

По словам главы государства, серьезное падение цен на нефть не повлияло на экономический рост в Азербайджане.

"В прошлом году рост ВВП Азербайджана превысил 1%. При этом ненефтяная промышленность выросла на 8%. Это было достигнуто за счет диверсификации экономики и инвестиций в ненефтяной сектор", - сказал Алиев.

Глава государства отметил, что в настоящее время в стране проводятся широкомасштабные реформы, направленные на снижение зависимости от нефтегазового сектора. "Я уверен, что в ближайшие годы Азербайджан полностью избавится от зависимости от цен на нефть и газ",- подчеркнул он.