О нас
Report Georgia
Аудио новости

Алиев: Неравенство в связи с доступностью вакцин вызывает нашу озабоченность

Алиев: Неравенство в связи с доступностью вакцин вызывает нашу озабоченность "Пандемия COVID-19 поставила мир перед бесчисленными вызовами. Азербайджан, в качестве председателя Движения неприсоединения, выдвинул инициативу о проведении Саммита Движения, посвященного борьбе с коронавирусом, и в мае 2020 года успешно организовал дан
Внешняя политика
16 июня 2021 г. 17:09
Алиев: Неравенство в связи с доступностью вакцин вызывает нашу озабоченность

"Пандемия COVID-19 поставила мир перед бесчисленными вызовами. Азербайджан, в качестве председателя Движения неприсоединения, выдвинул инициативу о проведении Саммита Движения, посвященного борьбе с коронавирусом, и в мае 2020 года успешно организовал данное мероприятие. Мы также явились инициаторами проведения в декабре 2020 года Специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН на уровне глав государств и правительств".

Как сообщает Report, об этом во время выступления на втором саммите Организации исламского сотрудничества по науке и технологиям в онлайн-формате заявил президент Ильхам Алиев.

"Азербайджан добровольно внес во Всемирную организацию здравоохранения финансовый вклад в объеме 10 миллионов долларов США, оказал в связи с коронавирусом гуманитарную и финансовую помощь более 30 странам, в том числе ряду государств-участников Организации исламского сотрудничества.

"Вакцинный национализм", неравенство в связи с доступностью вакцин между развитыми и развивающимися странами, продолжает вызывать нашу серьезную озабоченность. На основании международных отчетов, 82 процента доз вакцин, существующих на сегодняшний день в мире, приобретены богатыми странами, и лишь 0,3 процента вакцин приходятся на долю стран с небольшими доходами.

Мы еще раз призываем развитые страны и международные донорские организации оказать необходимую финансовую помощь развивающимся, в частности, наименее развитым странам", - добавил глава государства.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Aliyev: We remain deeply concerned by "vaccine nationalism" and inequality in access to vaccines
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Peyvəndlərə çıxışla bağlı qeyri-bərabərlik bizi dərindən narahat etməkdə davam edir"

Самое читаемое

Состоялись похороны отца Александра - ОБНОВЛЕНО
ФотоСостоялись похороны отца Александра - ОБНОВЛЕНО
13 июня 2021 г. 14:06
AZAL о правилах въезда в Азербайджан
AZAL о правилах въезда в Азербайджан
11 июня 2021 г. 16:25
Создается совместная украино-азербайджанская медиа-платформа
ФотоСоздается совместная украино-азербайджанская медиа-платформа
11 июня 2021 г. 12:12
В Киеве подвели итоги конкурса эссе о Гейдаре Алиеве - ВИДЕО
ФотоВ Киеве подвели итоги конкурса эссе о Гейдаре Алиеве - ВИДЕО
14 июня 2021 г. 19:48
Птица стала причиной задержки рейса Баку-Анталья
Птица стала причиной задержки рейса Баку-Анталья
12 июня 2021 г. 09:57
Скончался архиепископ Бакинский и Азербайджанский Александр
Скончался архиепископ Бакинский и Азербайджанский Александр
10 июня 2021 г. 23:01
Эксперт: Спецслужбы РФ должны открыть уголовные дела за пропаганду террористов
Эксперт: Спецслужбы РФ должны открыть уголовные дела за пропаганду террористов
12 июня 2021 г. 11:39
Посол России: Очень высоко оцениваем то, что сделал Азербайджан в ООН - ИНТЕРВЬЮ
ФотоПосол России: Очень высоко оцениваем то, что сделал Азербайджан в ООН - ИНТЕРВЬЮ
11 июня 2021 г. 13:05
“Агдамский прорыв” Алиева: Армения выдала Азербайджану карты минных полей
“Агдамский прорыв” Алиева: Армения выдала Азербайджану карты минных полей
12 июня 2021 г. 19:10
“Отключенный” микрофон Арустамяна – КОММЕНТАРИЙ 
“Отключенный” микрофон Арустамяна – КОММЕНТАРИЙ 
10 июня 2021 г. 16:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi