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    Помощник президента Азербайджана принял участие на заседании Тюркского Совета

    В Астане состоялась первая встреча министров по вопросам информации и медиа Совета сотрудничества тюркоязычных государств

    Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ В столице Казахстана Астане состоялась первая встреча министров по вопросам информации и медиа Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ). Как сообщает Report cо ссылкой на пресс-службу организации, на мероприятии приняли участие помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов, министр инвестиции и развития Казахстана Ассет Иссекешев, министр культуры, информации и туризма Кыргызстана Алтынбек Максудов, генеральный секретарь Тюркского совета  Рамиль Гасанов (модератор). 

    На встрече была подчеркнута важность развития сотрудничества в области медиа и информации между странами-членами организации.

    Участники встречи также выразили свою поддержку сотрудничеству между национальными новостными агентствами, периодическими изданиями  и телевизионными каналами, а также союзами журналистов стран организации  путем проведения семинаров, форумов, тренингов.


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