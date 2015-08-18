Помощник президента Азербайджана принял участие на заседании Тюркского Совета

Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ В столице Казахстана Астане состоялась первая встреча министров по вопросам информации и медиа Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ). Как сообщает Report cо ссылкой на пресс-службу организации, на мероприятии приняли участие помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов, министр инвестиции и развития Казахстана Ассет Иссекешев, министр культуры, информации и туризма Кыргызстана Алтынбек Максудов, генеральный секретарь Тюркского совета Рамиль Гасанов (модератор).

На встрече была подчеркнута важность развития сотрудничества в области медиа и информации между странами-членами организации.

Участники встречи также выразили свою поддержку сотрудничеству между национальными новостными агентствами, периодическими изданиями и телевизионными каналами, а также союзами журналистов стран организации путем проведения семинаров, форумов, тренингов.



