Али Гасанов: Некоторые круги пытаются превратить I Европейские игры в главную тему "черного пиара" против Азербайджана

Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ "За время, прошедшее после принятия Европейским олимпийским комитетом решения о проведении I Европейских игр в Азербайджане, Организационный комитет проделал важную работу для организации этого представительного международного спортивного мероприятия на высоком уровне. Строительство новых спортивных сооружений, реконструкция действующих сооружений, усовершенствование социальной и транспортной инфраструктуры в соответствии с передовыми мировыми стандартами, размещение гостей, безопасность и другие подобные вопросы успешно решаются и уже близятся к завершению. В своих заявлениях Европейский олимпийский комитет высоко оценил проводимую работу. Все это дает основание с уверенностью говорить, что предстоящие в Азербайджане I Европейские игры запомнятся своей грандиозностью".

Как отмечает Report, эти мысли были выражены помощником президента Азербайджанской Республики по общественно-политическим вопросам, заведующим отделом Администрации президента по общественно-политическим вопросам Али Гасановым.

Али Гасанов сказал: "К сожалению, некоторые внутренние группы и зарубежные круги, систематически пытающиеся очернить успехи, достигнутые Азербайджаном в экономической, социальной, политической, гуманитарной и других сферах, не желают упускать эту возможность и стремятся превратить I Европейские игры в главную тему кампании "черного пиара", осуществляемой против нашей страны. Наглядными примерами этих попыток являются призыв организации "Amnesty International" бойкотировать I Европейские игры, выпуск в оборот дезинформаций об осуществляемых мерах, связанных с подготовкой к играм, размещаемые в зарубежных СМИ по заказу,предвзятые, необъективные материалы и другие вопросы".

По словам помощника президента, неслучайно, что в связи с Европейскими играми некоторые заинтересованные силы во главе с радиостанцией "Свобода" распространяют и делятся в социальных сетях видео о том, что якобы в Азербайджане жестоко обращаются с животными: "Хотя в том видео нет никаких улик, подтверждающих, что событие происходит именно в Азербайджане. Это тоже в очередной раз доказывает, что те, кто подбрасывает подобные "факты", пытаются накануне Европейских игр очернить имидж Азербайджана и совершить открытую провокацию против важного международного спортивного мероприятия.

С такими провокациями мы сталкивались и прежде, в том числе во время проведения песенного конкурса "Евровидение" в 2012 году. Тогда международная общественность убедилась в том, что все это не что иное, как грязные игры, устроенные силами, которые пытаются оказать давление на Азербайджан, на его независимую политику, заставить Азербайджан принять их волю. Мы уверены, что примитивные, дешевые методы подобного типа, используемые для клеветы на Азербайджан, не дадут никакого результата. Призываем эти силы, пока не поздно, отказаться от своих грязных намерений".