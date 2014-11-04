Али Гасанов: Мы ожидаем от руководства Совета Европы адекватного отношения к Азербайджану

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Заведующий отделом общественно-политических вопросов Администрации Президента Азербайджана Али Гасанов дал интервью АзерТАдж. "Report" представляет читателям это интервью:

-Али муаллим, в опубликованной в издании "The Guardian" статье генерального секретаря Совета Европы Торбьерна Ягланда были раскритикованы состояние прав человека и судебная система в Азербайджане, но в то же время подчеркнуто, что последнее Распоряжение Президента Азербайджана о помиловании, создание Рабочей группы в связи с вопросами заключенных и другие шаги создают определенные надежды на решение этих проблем. Было бы интересно узнать ваше отношение к позиции Т.Ягланда.



-Азербайджан прошел большой путь развития в области строительства демократического общества, и никто не может отрицать этого. Как с точки зрения строительства демократического общества, обеспечения прав и свобод человека, так и с точки зрения осуществления демократических реформ в судебно-правовой системе Азербайджан не отстает ни от одного государства-члена Совета Европы. Азербайджанское законодательство, приведенное в соответствие с международными стандартами, полностью гарантирует устойчивое развитие гражданского общества, свободы слова, информации и собраний, эффективную защиту прав человека. Как вы знаете, в Азербайджане существует трехступенчатая судебная система, наша страна, как член Совета Европы, входит в юрисдикцию Европейского суда по правам человека. Если посмотреть на мировую практику, то можно ясно увидеть, что в нынешнее время это наиболее совершенный механизм, обеспечивающий защиту прав человека.

Азербайджан отличается активной деятельностью, инициативностью и принципиальной позицией во всех международных организациях, членом которых является, в том числе в Совете Европы, выполняет все поставленные задачи и обязательства. Мы расцениваем Совет Европы как платформу, трибуну, с тем чтобы развить наши внешние связи, еще больше усилить имеющийся у нас потенциал путем плодотворного сотрудничества с государствами-членами, внести вклад в укрепление сформировавшейся системы международных отношений, стать активным участником общеевропейских процессов, а также защищать наши национальные интересы и донести до мировой общественности наш правый голос. Мы по праву ожидаем как от руководства Совета Европы, так и от государств-членов адекватного отношения к Азербайджану.

Как это ни печально, должен отметить, что в ряде случаев некоторые авторитетные международные структуры, включая и Совет Европы, выполняют функции механизма отдельных сил по оказанию влияния и давления на страны-члены. Искусственное выпячивание пресловутого вопроса «политических заключенных», попытки очернить Азербайджан необоснованными и необъективными претензиями в то же время наносят удар по среде сотрудничества в рамках Совета Европы, уводят его от исполнения своей миссии, а также подрывают доверие к этой организации. Считаю, что некоторые утверждения, отраженные в статье генерального секретаря Совета Европы Торбьерна Ягланда, стали результатом влияния определенных антиазербайджанских сил, и есть не что иное как не имеющие никаких оснований субъективные суждения.

Мне хотелось бы напомнить, что ни в азербайджанских законах, ни в международном законодательстве не предусмотрены особые привилегии для представителей каких-либо профессий, совершивших конкретное уголовное деяние. Как и в каждой демократической стране, в Азербайджане также суды при вынесении решений берут за основу не утверждения, мечты и пожелания отдельных политических кругов и личностей, а верховенство закона. Поэтому рассчитанные на определенные интересы заявления и интервью, а также различные методы влияния и давления, прежде всего, могут быть расценены как неуважение к верховенству закона.

С другой стороны, невозможно объяснить здравой логикой тот факт, что для пресечения инициативы какой-либо страны выйти из Европейского суда по правам человека пытаются организовать нападки на другую страну, не имеющую к данному процессу никакого отношения, привести для этого пресловутые причины. Мы бы посоветовали господину Ягланду искать причину желания Великобритании выйти из Европейского суда по правам человека либо в Европейском суде, либо в самой Великобритании.

Видимо, необоснованные нападки на отдельных членов, организованные под влиянием посторонних сил, выходящие за все рамки двойные стандарты и предвзятые утверждения настолько подорвали доверие такой страны с демократическими традициями, как Великобритания, к Совету Европы и Европейскому суду, что она изъявила намерение предпринять такой радикальный шаг.

Господин Ягланд справедливо отмечает, что в Европе наблюдается эрозия прав национальных меньшинств, свободы выражения и судебной системы. Действительно, по сравнению с многими европейскими странами Азербайджан с точки зрения защиты национальных, религиозных и человеческих прав является достаточно толерантной страной и может выступать в роли некой модели. Считаю, что попытка взвалить вину на молодые демократии вместо того, чтобы серьезно изучить причины нынешней ситуации в Европе, - это очень поверхностный подход, который еще больше усугубляет положение. Мы призываем господина Ягланда более глубоко подумать над этой проблемой.