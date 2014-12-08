​Али Гасанов: Хадиджа Исмайлова признана подозреваемой и арестована за конкретные преступные действия

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ "Сотрудница радиостанции "Азадлыг" Хадиджа Исмайлова решением суда была арестована по подозрению в конкретном преступном действии".

Как сообщает Report, об этом в заявлении АзерТАдж сказал заведующий отделом по общественно-политическим вопросам Администрации президента Али Гасанов.

По словам А.Гасанова, заявление Генпрокуратуры Республики исключает в аресте Х.Исмайловой какие-либо политически мотивы: "Поэтому, заявления некоторых организаций, местных и зарубежных кругов предвзяты, необоснованны. Создается впечатление, что они управляются с центра. Думаем, что данные политизированные заявления также преследуют целью оказать давление на правоохранительные органы в проведении в соответствии с законодательством страны объективного следствия.

В правовом и демократическом Азербайджане обеспечены все права и свободы граждан, в том числе свобода слова, информации и выражения мыслей. В Азербайджане журналисты не арестовывались и не будут арестовываться за деятельность в рамках существующих законов, или за политические взгляды и мысли".