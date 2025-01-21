Али Асадов выразил соболезнования вице-президенту Турции

21 января премьер-министр Азербайджана Али Асадов направил письмо с соболезнованиями вице-президенту Турции Джевдету Йылмазу.
Об этом сообщили Report в Кабинете министров.
Согласно информации, А.Асадов выразил соболезнования вице-президенту Турции, семьям и близким погибших, братскому турецкому народу и пожелал скорейшего выздоровления всем раненым в результате пожара на горнолыжном курорте в провинции Болу.
Отметим, что в результате пожара в отеле горнолыжного крорта Карталкая в регионе Болу, Турция, погибли 66 человек и 51 человек получил ранения.