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Али Асадов выразил соболезнования вице-президенту Турции

Али Асадов выразил соболезнования вице-президенту Турции 21 января премьер-министр Азербайджана Али Асадов направил письмо с соболезнованиями вице-президенту Турции Джевдету Йылмазу.
Внешняя политика
21 января 2025 г. 17:32
Али Асадов выразил соболезнования вице-президенту Турции

21 января премьер-министр Азербайджана Али Асадов направил письмо с соболезнованиями вице-президенту Турции Джевдету Йылмазу.

Об этом сообщили Report в Кабинете министров.

Согласно информации, А.Асадов выразил соболезнования вице-президенту Турции, семьям и близким погибших, братскому турецкому народу и пожелал скорейшего выздоровления всем раненым в результате пожара на горнолыжном курорте в провинции Болу.

Отметим, что в результате пожара в отеле горнолыжного крорта Карталкая в регионе Болу, Турция, погибли 66 человек и 51 человек получил ранения.

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Версия на азербайджанском языке Əli Əsədov Türkiyənin vitse-prezidentinə başsağlığı verib

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