    Али Асадов: Азербайджан ждет от ЕАЭС объективного антидемпингового расследования

    Внешняя политика
    • 30 сентября, 2025
    • 16:13
    Премьер-министр Али Асадов оценил экономическое и торговое сотрудничество как фундаментальный вектор отношений Азербайджана со странами-членами ЕАЭС.

    Как сообщает Report со ссылкой на Кабинет министров, об этом премьер заявил на расширенном заседании Евразийского межправительственного совета в Минске.

    Он отметил, что за восемь месяцев 2025 года товарооборот Азербайджана со странами ЕАЭС вырос более чем на 22%. Премьер отметил положительную динамику инвестиционного взаимодействия.

    Асадов упомянул также о начатых в рамках ЕАЭС антидемпинговых расследованиях в отношении товаров азербайджанского происхождения – полиэтилена, полипропилена и сополимеров пропилена, а также о повторном расследовании в отношении алюминиевых лент.

    По его словам, если к указанным товарам будут применены антидемпинговые меры, это может существенно повлиять на общий объем экспорта Азербайджана в страны ЕАЭС.

    "Азербайджанские компании, участвующие в этом процессе, открыты к сотрудничеству. Мы надеемся, что расследования будут основываться на реальных фактах, насколько это возможно, и их результаты не нанесут реального ущерба торговому сотрудничеству Азербайджана со странами ЕАЭС как на многостороннем, так и на двустороннем уровне", - отметил Асадов.

    Али Асадов Азербайджан ЕАЭС
    Əli Əsədov: Antidempinq tədbirləri Aİİ-yə ixracımızı əhəmiyyətli dərəcədə azalda bilər

