Али Асадов принял участие во встрече Совета глав правительств СНГ с президентом РФ

Али Асадов принял участие во встрече Совета глав правительств СНГ с президентом РФ

Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов в рамках рабочего визита в Сочи 9 июня принял участие во встрече членов Совета глав правительств Содружества Независимых Государств (СНГ) с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

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Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов в рамках рабочего визита в Сочи 9 июня принял участие во встрече членов Совета глав правительств Содружества Независимых Государств (СНГ) с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Как сообщили Report в пресс-службе Кабинета министров Азербайджана, президент РФ приветствовал членов Совета глав правительств СНГ. Выступая на встрече, А.Асадов передал приветствия и наилучшие пожелания президента Азербайджана Ильхама Алиева российскому лидеру В.Путину. Премьер-министр коснулся также вопросов, включенных в двустороннюю повестку азербайджано-российского стратегического партнерства.

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