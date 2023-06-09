О нас

Али Асадов принял участие во встрече Совета глав правительств СНГ с президентом РФ

Али Асадов принял участие во встрече Совета глав правительств СНГ с президентом РФ Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов в рамках рабочего визита в Сочи 9 июня принял участие во встрече членов Совета глав правительств Содружества Независимых Государств (СНГ) с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
Внешняя политика
9 июня 2023 г. 21:02
Али Асадов принял участие во встрече Совета глав правительств СНГ с президентом РФ

Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов в рамках рабочего визита в Сочи 9 июня принял участие во встрече членов Совета глав правительств Содружества Независимых Государств (СНГ) с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Как сообщили Report в пресс-службе Кабинета министров Азербайджана, президент РФ приветствовал членов Совета глав правительств СНГ.

Выступая на встрече, А.Асадов передал приветствия и наилучшие пожелания президента Азербайджана Ильхама Алиева российскому лидеру В.Путину.

Премьер-министр коснулся также вопросов, включенных в двустороннюю повестку азербайджано-российского стратегического партнерства.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Əli Əsədov MDB Hökumət Başçıları Şurasının üzvlərinin Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə görüşündə iştirak edib

Самое важное

Али Асадов принял участие во встрече Совета глав правительств СНГ с президентом РФ
Али Асадов принял участие во встрече Совета глав правительств СНГ с президентом РФ
9 июня 2023 г. 21:02
МИД Азербайджана проинформировал Берлин о противоречивой позиции Армении в подходах к мирному процессу
МИД Азербайджана проинформировал Берлин о противоречивой позиции Армении в подходах к мирному процессу
9 июня 2023 г. 15:19
В Азербайджане сокращается срок освобождения от сертификации впервые принятых на работу учителей
В Азербайджане сокращается срок освобождения от сертификации впервые принятых на работу учителей
9 июня 2023 г. 13:22
Названы подробности соглашения об обмене первичной информацией в рамках БТК
Названы подробности соглашения об обмене первичной информацией в рамках БТК
9 июня 2023 г. 13:19
Новый состав правительства Турции: надежды на позитивные перемены
Новый состав правительства Турции: надежды на позитивные перемены
9 июня 2023 г. 12:06
Будут определены новые правила касательно деятельности такси, пассажирских и грузоперевозок
Будут определены новые правила касательно деятельности такси, пассажирских и грузоперевозок
8 июня 2023 г. 16:47
Али Асадов: Азербайджан предоставит абсолютные гарантии безопасности всем участникам и делегатам третьих Игр стран СНГ
ФотоАли Асадов: Азербайджан предоставит абсолютные гарантии безопасности всем участникам и делегатам третьих Игр стран СНГ
8 июня 2023 г. 14:46
ГЭЦ Азербайджана меняет время начала экзаменов
ГЭЦ Азербайджана меняет время начала экзаменов
6 июня 2023 г. 15:57
Президент Ильхам Алиев поздравил короля Швеции
Президент Ильхам Алиев поздравил короля Швеции
6 июня 2023 г. 11:45
Генерал-губернатор Канады поздравила президента Ильхама Алиева
Генерал-губернатор Канады поздравила президента Ильхама Алиева
5 июня 2023 г. 21:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi