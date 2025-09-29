Али Асадов: Достижения Азербайджана в промтрансформации признаны на мировом уровне

Достижения Азербайджана в промышленной трансформации признаны на международном уровне, так как страна проводит системную политику по внедрению новых технологий и трансформации промышленности.

Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Азербайджана Али Асадов на заседании "Союз новых технологий: Создавая промышленность будущего" в Минске.

В качестве примера премьер отметил, что заводы Petkim и STAR, активы Госнефтекомпании SOCAR в Турции, отмечены престижной премией Всемирного экономического форума как одни из самых передовых цифровизированных промышленных объектов мира.

Кроме того, в этом году завод SOCAR Carbamide в Азербайджане вошел в список номинантов данной премии. Эти достижения служат ярким примером амбициозного и прогрессивного подхода Азербайджана к промышленной трансформации, сказал Асадов.

"За прошедшее десятилетие Азербайджан определил индустриализацию не только как компонент экономической политики, но и как основу долгосрочного устойчивого развития. Индустриализация в Азербайджане перешла в новую фазу, где основной акцент делается не только на рост производства, но и на повышение его эффективности и конкурентоспособности. Развитие промышленных зон и меры поощрения инвестиций формируют экосистемы, где технологии, кадры и инфраструктура способствуют инновациям и экспортно-ориентированному росту", - сказал Асадов.

Он также подчеркнул, что в рамках государственной поддержки реализуется Программа готовности к индустрии 4.0., способствующая внедрению передовых технологий и, как следствие, росту эффективности и конкурентоспособности промышленных предприятий.

"Азербайджан привержен укреплению международного сотрудничества, которое является ключевым фактором успешной промышленной трансформации, позволяя обмениваться передовыми технологиями и опытом", - подытожил глава правительства.