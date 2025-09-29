Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025

    Али Асадов: Достижения Азербайджана в промтрансформации признаны на мировом уровне

    Внешняя политика
    • 29 сентября, 2025
    • 19:49
    Али Асадов: Достижения Азербайджана в промтрансформации признаны на мировом уровне

    Достижения Азербайджана в промышленной трансформации признаны на международном уровне, так как страна проводит системную политику по внедрению новых технологий и трансформации промышленности.

    Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Азербайджана Али Асадов на заседании "Союз новых технологий: Создавая промышленность будущего" в Минске.

    В качестве примера премьер отметил, что заводы Petkim и STAR, активы Госнефтекомпании SOCAR в Турции, отмечены престижной премией Всемирного экономического форума как одни из самых передовых цифровизированных промышленных объектов мира.

    Кроме того, в этом году завод SOCAR Carbamide в Азербайджане вошел в список номинантов данной премии. Эти достижения служат ярким примером амбициозного и прогрессивного подхода Азербайджана к промышленной трансформации, сказал Асадов.

    "За прошедшее десятилетие Азербайджан определил индустриализацию не только как компонент экономической политики, но и как основу долгосрочного устойчивого развития. Индустриализация в Азербайджане перешла в новую фазу, где основной акцент делается не только на рост производства, но и на повышение его эффективности и конкурентоспособности. Развитие промышленных зон и меры поощрения инвестиций формируют экосистемы, где технологии, кадры и инфраструктура способствуют инновациям и экспортно-ориентированному росту", - сказал Асадов.

    Он также подчеркнул, что в рамках государственной поддержки реализуется Программа готовности к индустрии 4.0., способствующая внедрению передовых технологий и, как следствие, росту эффективности и конкурентоспособности промышленных предприятий.

    "Азербайджан привержен укреплению международного сотрудничества, которое является ключевым фактором успешной промышленной трансформации, позволяя обмениваться передовыми технологиями и опытом", - подытожил глава правительства.

    Али Асадов инновации SOCAR промышленность
    Əli Əsədov: Azərbaycanın sənaye transformasiyasında əldə etdiyi nailiyyətlər dünya miqyasında tanınır

    Последние новости

    20:56

    Эрдоган: Моя встреча с Трампом была очень продуктивной

    В регионе
    20:52

    Народный артист Рамиз Гулиев госпитализирован

    Искусство
    20:41

    Нетаньяху принес извинения премьеру Катара за недавний удар по Дохе

    Другие страны
    20:38

    Делегация Катара едет в Белый дом, где сейчас находится Нетаньяху

    Другие страны
    20:33

    Оборонный бюджет Польши в 2026 году составит около $55 млрд

    Другие страны
    20:19

    Испания запретила США использовать совместные базы для переброски оружия в Израиль

    Другие страны
    20:17

    Минобразования разрабатывает чат-бот для школьников - ЭКСКЛЮЗИВ

    Наука и образование
    20:14

    Президент Северного Кипра высоко оценил миротворческие усилия Азербайджана

    Внешняя политика
    20:13

    PASHA Holding: Будущее экономики Азербайджана зависит от развития предпринимательства

    Бизнес
    Лента новостей