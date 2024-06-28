О нас

Али Ахмедов: Азербайджан готов к продолжению конструктивного диалога с Беларусью

Али Ахмедов: Азербайджан готов к продолжению конструктивного диалога с Беларусью Благодаря совместным усилиям лидеров Азербайджана и Беларуси Ильхама Алиева и Александра Лукашенко взаимодействие между двумя странами успешно развивается по всем направлениям.
Внешняя политика
28 июня 2024 г. 20:25

Благодаря совместным усилиям лидеров Азербайджана и Беларуси Ильхама Алиева и Александра Лукашенко взаимодействие между двумя странами успешно развивается по всем направлениям.

Как передает Report, об этом сказал заместитель премьер-министра Азербайджана Али Ахмедов в ходе мероприятия, посвященного Дню независимости Беларуси.

По его словам, высокую динамику по всему спектру взаимовыгодного сотрудничества обеспечивают активный диалог и регулярные визиты на высоком уровне.

"Азербайджан в свою очередь полностью готов к продолжению конструктивного диалога и решению совместных задач по всей повестке двусторонних связей в духе дружбы и взаимовыгодного партнерства", - сказал Ахмедов.

Вице-премьер также выразил благодарность за проявленное уважение к памяти азербайджанцев, героически воевавших за освобождение Беларуси от нацистской оккупации.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Главным тренером бакинского Нефтчи может стать бывшая звезда МЮ
Главным тренером бакинского "Нефтчи" может стать бывшая звезда "МЮ"
24 июня 2024 г. 23:21
Спецпредставитель ЕС: Мир между Азербайджаном и Арменией создаст новые возможности в регионе
Спецпредставитель ЕС: Мир между Азербайджаном и Арменией создаст новые возможности в регионе
24 июня 2024 г. 14:43
Туристическая дипломатия Азербайджана: представительства в Москве и Стамбуле
Туристическая дипломатия Азербайджана: представительства в Москве и Стамбуле
24 июня 2024 г. 11:24
Развитие рынка зеленых финансов и таксономии - приоритеты Казахстана на COP29 в Азербайджане
Развитие рынка зеленых финансов и таксономии - приоритеты Казахстана на COP29 в Азербайджане
22 июня 2024 г. 15:45
Милли Меджлис шестого созыва завершит свою работу на следующей неделе
Милли Меджлис шестого созыва завершит свою работу на следующей неделе
22 июня 2024 г. 12:04
Запрещающий близкородственные браки закон вступит в силу в Азербайджане через год
Запрещающий близкородственные браки закон вступит в силу в Азербайджане через год
22 июня 2024 г. 10:20
Зия Алиев: Уход какой-либо страховой компании с рынка не ожидается
Зия Алиев: Уход какой-либо страховой компании с рынка не ожидается
21 июня 2024 г. 15:24
Генсек ТМТМ: Вклад Азербайджана в проект демонстрирует стремление улучшить международную логистику
Генсек ТМТМ: Вклад Азербайджана в проект демонстрирует стремление улучшить международную логистику
21 июня 2024 г. 14:33
Ален Стивен: Подобные Азербайджану страны могут стать лидерами развития ВИЭ
Ален Стивен: Подобные Азербайджану страны могут стать лидерами развития ВИЭ
21 июня 2024 г. 13:49
Глава Укрэнерго: Более половины энергосети страны повреждено
Глава "Укрэнерго": Более половины энергосети страны повреждено
20 июня 2024 г. 17:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi