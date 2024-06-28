Али Ахмедов: Азербайджан готов к продолжению конструктивного диалога с Беларусью

Благодаря совместным усилиям лидеров Азербайджана и Беларуси Ильхама Алиева и Александра Лукашенко взаимодействие между двумя странами успешно развивается по всем направлениям.

Благодаря совместным усилиям лидеров Азербайджана и Беларуси Ильхама Алиева и Александра Лукашенко взаимодействие между двумя странами успешно развивается по всем направлениям.

Как передает Report, об этом сказал заместитель премьер-министра Азербайджана Али Ахмедов в ходе мероприятия, посвященного Дню независимости Беларуси.

По его словам, высокую динамику по всему спектру взаимовыгодного сотрудничества обеспечивают активный диалог и регулярные визиты на высоком уровне.

"Азербайджан в свою очередь полностью готов к продолжению конструктивного диалога и решению совместных задач по всей повестке двусторонних связей в духе дружбы и взаимовыгодного партнерства", - сказал Ахмедов.

Вице-премьер также выразил благодарность за проявленное уважение к памяти азербайджанцев, героически воевавших за освобождение Беларуси от нацистской оккупации.