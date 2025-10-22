Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Центробанк форум "Шелковый путь"
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Центробанк форум "Шелковый путь"

    Ален Симонян назвал позитивной встречу c Сахибой Гафаровой в Женеве

    Внешняя политика
    • 22 октября, 2025
    • 15:01
    Ален Симонян назвал позитивной встречу c Сахибой Гафаровой в Женеве

    Председатель Национального Собрания Армении Ален Симонян положительно оценил, состоявшуюся накануне в Женеве, встречу со спикером Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

    Он отметил, что в ходе встречи стороны пришли к общему пониманию необходимости сближения обществ, жизни в мире и шагов навстречу друг другу.

    "Хочу отметить, что мой коллега (Сахиба Гафарова - ред.) разделяет это понимание. Встреча была очень позитивной и теплой", - добавил Симонян.

    По его словам, стороны также выразили общее мнение о важности скорейшей реализации соответствующих шагов по нормализации отношений.

    Ален Симонян не исключил возможность взаимных визитов на высоком уровне, но по его мнению это возможно при соблюдении ряда условий.

    Армения Ален Симонян Сахиба Гафарова встреча
    Alen Simonyan Sahibə Qafarova ilə görüşünü müsbət qiymətləndirib
    Alen Simonyan hails Geneva meeting with Sahiba Gafarova as positive

    Последние новости

    15:51

    Азербайджан обсудил климатические инициативы на конференции ЮНЕСКО

    COP29
    15:45

    Рашад Набиев: Зангезурский коридор увеличит грузопоток региона на 15 млн тонн

    Инфраструктура
    15:37

    В Сирии бойцы спецслужб вступили в столкновения с вооруженными французами

    Другие страны
    15:35
    Фото

    Глава МИД Эстонии почтил память шехидов в Баку

    Внешняя политика
    15:29

    Малейка Аббасзаде: Стремительное развитие ИИ - это реальность рынка труда

    Наука и образование
    15:28

    ЦБА: В I полугодии выявлено мошенничество с банковскими картами и платежами на 1,4 млн манатов

    Финансы
    15:20

    Гендиректор Нацуправления Албании: Киберзащита должна сопровождать TAP на всем его пути - от Каспия до Адриатики - ИНТЕРВЬЮ

    Энергетика
    15:19

    Азербайджан увеличил расходы на образование на 4,2%

    Финансы
    15:19

    Бельгийский турист: За последние 30 лет Азербайджан достиг значительного прогресса

    Карабах
    Лента новостей