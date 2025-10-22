Ален Симонян назвал позитивной встречу c Сахибой Гафаровой в Женеве

Председатель Национального Собрания Армении Ален Симонян положительно оценил, состоявшуюся накануне в Женеве, встречу со спикером Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой.

Об этом сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

Он отметил, что в ходе встречи стороны пришли к общему пониманию необходимости сближения обществ, жизни в мире и шагов навстречу друг другу.

"Хочу отметить, что мой коллега (Сахиба Гафарова - ред.) разделяет это понимание. Встреча была очень позитивной и теплой", - добавил Симонян.

По его словам, стороны также выразили общее мнение о важности скорейшей реализации соответствующих шагов по нормализации отношений.

Ален Симонян не исключил возможность взаимных визитов на высоком уровне, но по его мнению это возможно при соблюдении ряда условий.