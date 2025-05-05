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Александр Турчин: Азербайджан и Беларусь связывает стратегическое партнерство

Александр Турчин: Азербайджан и Беларусь связывает стратегическое партнерство Азербайджан и Беларусь связывает стратегическое партнерство. Это партнерство проверено временем, и взаимоотношения двух наших лидеров - яркое тому подтверждение.
Внешняя политика
5 мая 2025 г. 14:56
Александр Турчин: Азербайджан и Беларусь связывает стратегическое партнерство

Азербайджан и Беларусь связывает стратегическое партнерство. Это партнерство проверено временем, и взаимоотношения двух наших лидеров - яркое тому подтверждение.

Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Республики Беларусь Александр Турчин в ходе расширенной встречи с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым.

"Краеугольный камень" наших отношений - это торгово-экономическое сотрудничество, которое охватывает самые широкие сферы и отличается высокой интенсивностью. В прошлом году рост нашего взаимного товарооборота показывает значительные цифры. Мы не можем этому не радоваться, тем не менее, на мой взгляд, нам есть еще куда стремиться с вами.

Мы остановились на восстановлении территорий и сегодня готовы вместе подумать над предложениями комплексного решения проблем. Это и жилищное строительство, и самое главное – производственная сфера, потому что, конечно, людям, прежде всего, нужна работа, нужна заработная плата. Это те темы, которые мы сегодня готовы более плотно обсудить с азербайджанской стороной. И, конечно, развитие промышленной корпорации, новые направления сотрудничества, пожарная техника, специальная коммунальная техника и прочее", - сказал премьер-министр Беларуси.

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Версия на азербайджанском языке Belarusun Baş naziri: Azərbaycanla bizi strateji tərəfdaşlıq birləşdirir

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