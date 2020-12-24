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Александр Лукашенко поздравил Ильхама Алиева

Александр Лукашенко поздравил Ильхама Алиева Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Внешняя политика
24 декабря 2020 г. 20:24
Александр Лукашенко поздравил Ильхама Алиева

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в поздравительном письме говорится:

“Уважаемый Ильхам Гейдарович.

Примите самые теплые поздравления по случаю Вашего дня рождения.

Высокий профессионализм, компетентность, незаурядная энергия и мудрость делают Вас ярким примером политического лидера, успешно решающего самые сложные государственные задачи.

Искренне благодарен за Ваш конструктивный и заинтересованный подход к развитию белорусско-азербайджанских отношений. Убежден, что многоплановое сотрудничество между нашими странами, основанное на принципах стратегического партнерства, взаимного доверия и уважения, будет и далее углубляться и крепнуть на благо народов Беларуси и Азербайджана.

От всей души желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, доброго здоровья, благополучия и достижения намеченных целей”.

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Версия на азербайджанском языке Aleksandr Lukaşenko İlham Əliyevi təbrik edib

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