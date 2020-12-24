Александр Лукашенко поздравил Ильхама Алиева

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в поздравительном письме говорится:

“Уважаемый Ильхам Гейдарович.

Примите самые теплые поздравления по случаю Вашего дня рождения.

Высокий профессионализм, компетентность, незаурядная энергия и мудрость делают Вас ярким примером политического лидера, успешно решающего самые сложные государственные задачи.

Искренне благодарен за Ваш конструктивный и заинтересованный подход к развитию белорусско-азербайджанских отношений. Убежден, что многоплановое сотрудничество между нашими странами, основанное на принципах стратегического партнерства, взаимного доверия и уважения, будет и далее углубляться и крепнуть на благо народов Беларуси и Азербайджана.

От всей души желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, доброго здоровья, благополучия и достижения намеченных целей”.