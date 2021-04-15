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Александр Лукашенко: "Фашисты хотели отрезать нашу армию от бакинской нефти"

Александр Лукашенко: "Фашисты хотели отрезать нашу армию от бакинской нефти" Вы должны знать: белорусы занимали определенную позицию, которая приветствуется Президентом, мы и впредь будем также конструктивно себя вести. И руководство страны, Азербайджана должно знать, что белорусы – это надежные друзья и надежные люди. Все, о чем
Внешняя политика
15 апреля 2021 г. 00:39
Александр Лукашенко: Фашисты хотели отрезать нашу армию от бакинской нефти

"Вы должны знать: белорусы занимали определенную позицию, которая приветствуется Президентом, мы и впредь будем также конструктивно себя вести. И руководство страны, Азербайджана должно знать, что белорусы – это надежные друзья и надежные люди. Все, о чем мы договорились, будет реализовано".

Как передает Report, об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе выступлений для прессы с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.

"Министрам я сказал по-мужски: каждый отсюда должен уехать с определенным объемом работы. Белорусский министр должен найти себе здесь работу. Тем более, Президент открыл дверь широко для белорусов, для их работы в этой стране, богатейшей стране. Я сегодня, к стыду своему, приятно был удивлен, что Азербайджан - это не только огромные запасы газа и нефти, которые, к примеру, Советский Союз спасли в годы Великой Отечественной войны. Бакинская нефть, я это знаю из истории хорошо, к ней рвались фашисты для того, чтобы отрезать нашу армию от этой нефти, и тогда была бы хана полностью. Но, оказывается, в Азербайджане есть и железные руды, и золоторудные большие запасы, аж до 15 миллиардов долларов запасы, по разным оценкам. Поэтому это богатейшая страна, перспективная страна и у нее большее будущее", - отметил белорусский лидер.

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Версия на азербайджанском языке Aleksandr Lukaşenko: "Faşistlər Bakı neftinə ona görə can atırdılar ki, bizim ordumuzu bu neftdən ayırsınlar"

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