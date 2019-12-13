Албания получила гуманитарную помощь от Азербайджана

Албания получила гуманитарную помощь, предоставленную Азербайджаном.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел.

26 ноября в Албании произошло землетрясение силой 6,4 балла. По поручению президента Ильхама Алиева правительство Азербайджана выделило гуманитарную помощь в размере 500 000 евро для помощи в ликвидации последствий произошедшего.

На встрече между послом Азербайджана в Греции Анаром Гусейновым и послом Албании в Греции Ариданой Хобдари албанской стороне был предоставлен символический чек в связи с оказанной помощью.

От имени своей страны А.Хобдари поблагодарила Азербайджан за помощь и выразила надежду на дальнейшее развитие дружественных отношений между двумя странами.