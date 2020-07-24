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Акция армян перед посольством Азербайджана в Бельгии провалилась

Акция армян перед посольством Азербайджана в Бельгии провалилась Солидарность и сплоченность азербайджанцев вынудили армян отступить
Внешняя политика
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24 июля 2020 г. 13:34
Акция армян перед посольством Азербайджана в Бельгии провалилась

Армяне, решившие провести пикет перед зданием посольства Азербайджана в Бельгии, натолкнулись на акцию протеста наших соотечественников.

Об этом Report сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой.

Азербайджанцы, узнавшие о намерении армян провести несанкционированную акцию, в короткое время собрались у здания посольства. Наши соотечественники вывесили перед зданием посольства плакаты с надписью "Конец армянской оккупации!", "Справедливость к Ходжалы!" на английском языке, а также выставили в ряд фотографии азербайджанских шехидов, самоотверженно защищавших свою Родину и героически павших в боях с армянами.

В ходе акции прозвучал Государственный гимн Азербайджана, патриотические марши и песни, собравшиеся скандировали лозунги "Карабах - это Азербайджан!", "Карабах был и остается нашим!".

Было заявлено, что Нагорный Карабах является исконно азербайджанской землей, а незаконный, преступный режим, созданный на оккупированных землях Азербайджана, не признан ни одной страной и организацией. Подчеркивалось, что Азербайджан освободит свои земли от армянской оккупации и восстановит свою территориальную целостность.

Солидарность и сплоченность азербайджанцев вынудили армян отступить, таким образом, их попытка провести акцию провалилась. 

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Версия на азербайджанском языке Ermənilərin Azərbaycanın Belçikadakı səfirliyi önündə icazəsiz aksiyası uğursuz alınıb
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