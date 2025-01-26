Айхан Гаджизаде: Решительно отвергаем антиазербайджанские утверждения главы МИД Франции

Руководитель Управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде ответил главе МИД Франции Жан-Ноэлю Барро.

Руководитель Управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде ответил главе МИД Франции Жан-Ноэлю Барро.

Как передает Report , соответствующее заявление азербайджанского дипломата размещено на его странице в соцсети Х.

"Комментарий министра иностранных дел Франции Жан-Ноэля Барро, обвиняющий Азербайджан во вмешательстве в дела заморских территорий, является открытой попыткой скрыть бездействие Франции на фоне требований коренного населения Новой Каледонии.

Именно Франция всегда вмешивалась в региональные вопросы и пыталась сорвать процесс восстановления мира и стабильности, продвигаемый Азербайджаном", - отметил он.

По словам официального представителя азербайджанского МИД, деятельность Бакинской инициативной группы нацелена на доведение до общественности колониальной политики Франции и проблем на заморских территориях: "Попытки дискредитировать работу таких групп ослабляют процесс деколонизации".

"Вместо того чтобы прекратить политику репрессий против коренного населения Новой Каледонии, где в результате применения силы в прошлом году погибло не менее 14 человек и многие получили ранения, шантаж против Азербайджана демонстрирует, насколько тщетна внешнеполитическая стратегия Франции.

Более того, злоупотребление Францией своей ролью и ресурсами в многочисленных международных организациях для оказания давления на международных правозащитников НПО, стремящихся пропагандировать антиколониальную политику, бессмысленно и не даст результатов.

Мы решительно отвергаем и осуждаем антиазербайджанские утверждения министра иностранных дел Франции", - подчеркнул он.