Айхан Гаджизаде: Решительно осуждаем и отвергаем клеветнические взгляды Мирзояна, высказанные в отношении Азербайджана

Решительно осуждаем и отвергаем ложные и клеветнические взгляды, высказанные в отношении Азербайджана министром иностранных дел Республики Армения Араратом Мирзояном во время встречи и пресс-брифинга с министром иностранных дел Российской Федерации Сергее

Решительно осуждаем и отвергаем ложные и клеветнические взгляды, высказанные в отношении Азербайджана министром иностранных дел Республики Армения Араратом Мирзояном во время встречи и пресс-брифинга с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым 20 марта 2023 года.

Об этом сообщили Report в МИД Азербайджана.

"Армения, которая вопреки положениям трЕхстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, не полностью выводит свои вооружённые силы с суверенной территории Азербайджана, не довольствуясь этим, незаконно переправляет своих военнослужащих на территорию Азербайджана, совершая постоянные военные провокации против Азербайджана, использует Лачынскую дорогу, предназначенную исключительно для гуманитарных целей, для вывоза природных ресурсов Азербайджана, и минирования территорий Азербайджана, в последнее время лицемерно и необоснованно обвиняет Азербайджан в нарушении положений Трёхстороннего заявления, а также мирного процесса, часто ссылаясь на вышеупомянутый документ.

То, что Армения, проводящая политику массовой этнической чистки против азербайджанцев, совершающая акты геноцида, обвиняет Азербайджан в якобы преграждении Лачынской дороги, в якобы совершении “этнической чистки” и “геноцида” против граждан армянского происхождения, проживающих в Карабахском регионе, - не что иное, как очередная ложь, рассчитанная на то, чтобы ввести международное сообщество в заблуждение.

Недопустимо, что, несмотря на приверженность Азербайджана усилиям по продвижению мирной повестки дня в регионе, Армения с целью подорвать этот процесс обманывала международную общественность, пытаясь бросить тень на правомерную акцию протеста представителей азербайджанского гражданского общества на Лачынской дороге, уклонялась от своих обязательств, в том числе, как мы видели 20 марта, прибегала к очередным провокациям в период нахождения миссии Евросоюза на территории Армении.

В целом, заявления главы МИД Армении Арарата Мирзояна, сделанные им во время брифинга, и полные необоснованных территориальных претензий к Азербайджану, его территориальной целостности и суверенитету, грубо вмешиваясь во внутренние дела Азербайджана, повторяющие заявления МИД Армении от 18 марта, указывают на то, что Армения не извлекла уроки из истории и не прислушалась к ответу МИД Азербайджана от 19 марта.

Призываем Армению вместо того, чтобы продолжать необоснованно обвинять Азербайджан, отвлекать международное сообщество, воздержаться от провокационных шагов и заявлений, опасной риторики, наносящей ущерб обеспечению мира и безопасности в регионе, выполнять взятые на себя обязательства", - отмечается в заявлении МИД.