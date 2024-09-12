МИД: Азербайджан ведет работу по прокладке коммуникаций через Иран

Азербайджан ведет работу по прокладке коммуникаций через Иран.

Азербайджан в настоящее время ведет работу по прокладке коммуникаций через территорию Ирана.

Как сообщает Report, об этом в интервью Real TV сказал руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

По его словам, Армения искажает трехстороннее заявление от 10 ноября 2020 года: "Это вызывает у нас сожаление. Пункт 9 данного документа содержит конкретные обязательства по открытию коммуникаций. Если Армения настаивает на своей нынешней позиции, то у Азербайджана имеются альтернативные варианты. Одним из них является прокладка коммуникаций через Иран, в связи с этим проводится соответствующая работа. Если Армения продолжает политику самоизоляции, то это ее собственный выбор".