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МИД: Азербайджан ведет работу по прокладке коммуникаций через Иран

МИД: Азербайджан ведет работу по прокладке коммуникаций через Иран Азербайджан ведет работу по прокладке коммуникаций через Иран.
Внешняя политика
12 сентября 2024 г. 09:51
МИД: Азербайджан ведет работу по прокладке коммуникаций через Иран

Азербайджан в настоящее время ведет работу по прокладке коммуникаций через территорию Ирана.

Как сообщает Report, об этом в интервью Real TV сказал руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

По его словам, Армения искажает трехстороннее заявление от 10 ноября 2020 года: "Это вызывает у нас сожаление. Пункт 9 данного документа содержит конкретные обязательства по открытию коммуникаций. Если Армения настаивает на своей нынешней позиции, то у Азербайджана имеются альтернативные варианты. Одним из них является прокладка коммуникаций через Иран, в связи с этим проводится соответствующая работа. Если Армения продолжает политику самоизоляции, то это ее собственный выбор".

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Версия на английском языке MFA: Azerbaijan is working on building communication lines through Iran
Версия на азербайджанском языке Ayxan Hacızadə: Azərbaycan İran üzərindən kommunikasiya xətlərinin çəkilməsi istiqamətində işlər görür

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