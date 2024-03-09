Айдын Сафиханлы: Исламофобия превратилась в государственную политику во Франции

Исламофобия превратилась в государственную политику во Франции и приводит к нарушениям фундаментальных прав мусульманок.

Исламофобия превратилась в государственную политику во Франции и приводит к нарушениям фундаментальных прав мусульманок.

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель Аппарата омбудсмена Азербайджана Айдын Сафиханлы в ходе панельной дискуссии "Матрица гендерной исламофобии: репрессии и сопротивление мусульманок, гендер и общество", организованной в рамках конференции "Сохранение многообразия: борьба с исламофобией в 2024 году" в Баку.

По его словам, сегодня исламофобия проявляется в различных аспектах и приводит к грубым нарушениям прав и свобод человека: "Больше всего от исламофобии страдают женщины. Необходимо принять срочные меры для устранения таких случаев. Международные организации должны найти решения, которые помогут защитить их фундаментальные права".

Сафиханлы отметил, что на фоне растущей исламофобии в Европе, в частности во Франции, нарушаются права мусульманских женщин: "Во многих европейских странах приняты законы, запрещающие ношение религиозной одежды, и это грубое нарушение права на свободу вероисповедания. Это часто оправдывают тем, что якобы соблюдается нейтралитет. Также утверждают, что данные законы касаются всех религий, но на самом деле они направлены исключительно против мусульманок".

Глава Аппарата подчеркнул, что во Франции исламофобия превратилась в государственную политику, и в этой стране нарушаются фундаментальные права мусульманок. Европейским странам следует занять твердую позицию против религиозной нетерпимости и гендерного неравенства, добавил он.