Агдам и Хиросима будут развивать сотрудничество

Обсуждено сотрудничество между городами Агдам и Хиросима.

Обсуждено сотрудничество между городами Агдам и Хиросима.

Как сообщает Report, делегация во главе со специальным представителем президента Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях (кроме Шушинского района) Эмином Гусейновым посетила японский город Хиросима в рамках участия в 10-й общей конференции инициативы Mayors for Peace, членами которой являются 8 123 города из 166 стран.

Перед конференцией состоялась встреча между спецпредставителем Эмином Гусейновым и мэром Хиросимы Казуми Мацуи. В ходе встречи была представлена информация об истории и культуре Агдамского района, актах вандализма, совершавшихся на наших землях в течение 30 лет, победе в 44-дневной Отечественной войне и текущих восстановительных процессах, обсуждены конкретные вопросы по развитию двустороннего сотрудничества между городами Агдам и Хиросима.