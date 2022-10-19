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Агдам и Хиросима будут развивать сотрудничество

Агдам и Хиросима будут развивать сотрудничество Обсуждено сотрудничество между городами Агдам и Хиросима.
Внешняя политика
19 октября 2022 г. 17:20
Агдам и Хиросима будут развивать сотрудничество

Обсуждено сотрудничество между городами Агдам и Хиросима.

Как сообщает Report, делегация во главе со специальным представителем президента Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях (кроме Шушинского района) Эмином Гусейновым посетила японский город Хиросима в рамках участия в 10-й общей конференции инициативы Mayors for Peace, членами которой являются 8 123 города из 166 стран.

Перед конференцией состоялась встреча между спецпредставителем Эмином Гусейновым и мэром Хиросимы Казуми Мацуи. В ходе встречи была представлена информация об истории и культуре Агдамского района, актах вандализма, совершавшихся на наших землях в течение 30 лет, победе в 44-дневной Отечественной войне и текущих восстановительных процессах, обсуждены конкретные вопросы по развитию двустороннего сотрудничества между городами Агдам и Хиросима.

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Версия на английском языке ФотоAghdam, Hiroshima to develop co-op
Версия на азербайджанском языке Фото Ağdam ilə Xirosima şəhərləri arasında əməkdaşlıq inkişaf etdiriləcək

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