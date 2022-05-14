Аэропорт в Турции, в открытии которого примет участие президент Азербайджана

Сегодня в турецком городе Риза состоится открытие нового аэропорт Риза-Артвин. В церемонии примут участие президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Первую посадку в аэропорту совершат самолеты лидеров двух стран.

Сегодня в турецком городе Риза состоится открытие нового аэропорт Риза-Артвин. В церемонии примут участие президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Первую посадку в аэропорту совершат самолеты лидеров двух стран.

Как сообщает командированный в Ризу сотрудник Report, подготовка к церемонии открытия аэропорта завершилась.

На территории аэропорта, в разных частях города развешены портреты президента Азербайджана Ильхама Алиева, основателя турецкого государства Мустафы Кемаля Ататюрка и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, а также флаги двух стран.

Жители района стекаются на территорию, чтобы стать свидетелями этого исторического дня. Собравшиеся на площади жители держат в руках флаги Азербайджана и Турции.

Через несколько часов самолеты Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана приземлятся в Ризе, и начнется церемония открытия.