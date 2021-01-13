Абдулла Гюль: Мы очень рады победе Азербайджана в Отечественной войне

11-й президент Турецкой Республики Абдуллах Гюль направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву письмо.
Как сообщает Report, в письме говорится:
"Уважаемый господин президент, дорогой брат.
С самыми искренними чувствами поздравляю Вас с днем рождения, желаю Вам здоровья и счастья.
Мы очень рады успехам, которые Азербайджан достиг при лидерстве Вашего превосходительства, превращению его в лидирующее государство региона, победе Aзербайджана в Отечественной войне против Армении в этом году и освобождению его оккупированных территорий.
Пусть эта годовщина принесет удачу Aзербайджану, желаю Вашему превосходительству долгой и здоровой жизни.
Пользуясь случаем, поздравляю Вас и Вашу дорогую семью с Новым годом, желаю Вам и братскому народу Азербайджана благополучия и мира".