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Абдулла Гюль: Мы очень рады победе Азербайджана в Отечественной войне

Абдулла Гюль: Мы очень рады победе Азербайджана в Отечественной войне 11-й Президент Турецкой Республики Абдуллах Гюль направил президенту Азербайджанской республики письмо.
Внешняя политика
13 января 2021 г. 20:10
Абдулла Гюль: Мы очень рады победе Азербайджана в Отечественной войне

11-й президент Турецкой Республики Абдуллах Гюль направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву письмо.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин президент, дорогой брат.

С самыми искренними чувствами поздравляю Вас с днем рождения, желаю Вам здоровья и счастья.

Мы очень рады успехам, которые Азербайджан достиг при лидерстве Вашего превосходительства, превращению его в лидирующее государство региона, победе Aзербайджана в Отечественной войне против Армении в этом году и освобождению его оккупированных территорий.

Пусть эта годовщина принесет удачу Aзербайджану, желаю Вашему превосходительству долгой и здоровой жизни.

Пользуясь случаем, поздравляю Вас и Вашу дорогую семью с Новым годом, желаю Вам и братскому народу Азербайджана благополучия и мира".

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Версия на азербайджанском языке Abdullah Gül: "Azərbaycanın Vətən müharibəsindəki qələbəsi bizi son dərəcə məmnun edib"

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