Абдулхаким Эшмуратов: Узбекистан и Азербайджан наладили важный диалог в рамках ОТГ

Узбекистан и Азербайджан наладили важный и продуктивный диалог в рамках Организации тюркских государств.

Как сообщает Report, об этом заявил член Сената Олий Мажлиса Узбекистана Абдулхаким Эшмуратов на международной парламентской конференции в Баку.

По словам Эшмуратова, благодаря политической воле лидеров двух стран, отношения между Баку и Ташкентом вышли на новый уровень развития, а Габалинский саммит ОТГ стал очередным вкладом в укрепление связей.

"Тысячи азербайджанцев мирно живут в Узбекистане. В рамках Организации тюркских государств между нашими странами сформировался важный диалог. Азербайджан и Узбекистан активно сотрудничают на законодательном и парламентском уровнях, и эти связи продолжают укрепляться", - подчеркнул сенатор.