Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет

    Абдулхаким Эшмуратов: Узбекистан и Азербайджан наладили важный диалог в рамках ОТГ

    Внешняя политика
    • 29 октября, 2025
    • 12:55
    Абдулхаким Эшмуратов: Узбекистан и Азербайджан наладили важный диалог в рамках ОТГ

    Узбекистан и Азербайджан наладили важный и продуктивный диалог в рамках Организации тюркских государств.

    Как сообщает Report, об этом заявил член Сената Олий Мажлиса Узбекистана Абдулхаким Эшмуратов на международной парламентской конференции в Баку.

    По словам Эшмуратова, благодаря политической воле лидеров двух стран, отношения между Баку и Ташкентом вышли на новый уровень развития, а Габалинский саммит ОТГ стал очередным вкладом в укрепление связей.

    "Тысячи азербайджанцев мирно живут в Узбекистане. В рамках Организации тюркских государств между нашими странами сформировался важный диалог. Азербайджан и Узбекистан активно сотрудничают на законодательном и парламентском уровнях, и эти связи продолжают укрепляться", - подчеркнул сенатор.

    Узбекистан Азербайджан ОТГ сотрудничество диалог Милли Меджлис Олий Мажлис
    Əbdulhakim Eşmuratov: Özbəkistanla Azərbaycan arasında TDT çərçivəsində vacib dialoq mövcuddur

    Последние новости

    13:24

    ЦАХАЛ возобновил режим прекращения огня в Газе после ударов по ХАМАС

    Другие страны
    13:20

    В Агдере будут уничтожены непригодные к использованию боеприпасы

    Армия
    13:20

    Хасан Туран: Турцию радует укрепление позиций Азербайджана в регионе

    Внешняя политика
    13:18

    Джавид Абдуллаев: Азербайджан сталкивается с проблемами в реализации потенциала ВИЭ

    Энергетика
    13:16

    АБР готов усилить сотрудничество с Азербайджаном в области "зеленых инвестиций" и углеродных рынков

    Энергетика
    13:15

    Песков: Россия высоко оценивает результаты встречи Путина и Алиева

    Внешняя политика
    13:12
    Фото
    Видео

    В Баку простились с шехидом I Карабахской войны Рафаэлем Аббасовым - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    13:12
    Фото

    В Имишли открыт первый на Южном Кавказе завод по переработке пивоваренного ячменя

    Промышленность
    13:07
    Фото
    Видео

    В Баку похоронили трех шехидов I Карабахской войны - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    Лента новостей