Абдулхаким Эшмуратов: Узбекистан и Азербайджан наладили важный диалог в рамках ОТГ
Внешняя политика
- 29 октября, 2025
- 12:55
Узбекистан и Азербайджан наладили важный и продуктивный диалог в рамках Организации тюркских государств.
Как сообщает Report, об этом заявил член Сената Олий Мажлиса Узбекистана Абдулхаким Эшмуратов на международной парламентской конференции в Баку.
По словам Эшмуратова, благодаря политической воле лидеров двух стран, отношения между Баку и Ташкентом вышли на новый уровень развития, а Габалинский саммит ОТГ стал очередным вкладом в укрепление связей.
"Тысячи азербайджанцев мирно живут в Узбекистане. В рамках Организации тюркских государств между нашими странами сформировался важный диалог. Азербайджан и Узбекистан активно сотрудничают на законодательном и парламентском уровнях, и эти связи продолжают укрепляться", - подчеркнул сенатор.
Последние новости
13:24
ЦАХАЛ возобновил режим прекращения огня в Газе после ударов по ХАМАСДругие страны
13:20
В Агдере будут уничтожены непригодные к использованию боеприпасыАрмия
13:20
Хасан Туран: Турцию радует укрепление позиций Азербайджана в регионеВнешняя политика
13:18
Джавид Абдуллаев: Азербайджан сталкивается с проблемами в реализации потенциала ВИЭЭнергетика
13:16
АБР готов усилить сотрудничество с Азербайджаном в области "зеленых инвестиций" и углеродных рынковЭнергетика
13:15
Песков: Россия высоко оценивает результаты встречи Путина и АлиеваВнешняя политика
13:12
Фото
Видео
В Баку простились с шехидом I Карабахской войны Рафаэлем Аббасовым - ОБНОВЛЕНОВнутренняя политика
13:12
Фото
В Имишли открыт первый на Южном Кавказе завод по переработке пивоваренного ячменяПромышленность
13:07
Фото
Видео