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28 мая объявлено Днем независимости Азербайджана в округе Майами-Дейд штата Флорида

28 мая объявлено Днем независимости Азербайджана в округе Майами-Дейд штата Флорида 28 мая 2025 года объявлено Днем независимости Азербайджана в округе Майами-Дейд америнского штата Флорида.
Внешняя политика
27 мая 2025 г. 23:44
28 мая объявлено Днем независимости Азербайджана в округе Майами-Дейд штата Флорида

28 мая 2025 года объявлено Днем независимости Азербайджана в округе Майами-Дейд америнского штата Флорида.

Как сообщает местное бюро Report, соответствующую декларацию подписали мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Левин Кава и председатель Совета комиссаров Энтони Родригес.

Документ был вручен Тохфе Эминовой - председателю Азербайджано-американской культурной ассоциации, действующей в городе Майами.

В декларации представлена обширная информация об ассоциации, созданной благодаря усилиям Т.Эминовой в 2006 году, подчеркнут вклад членов организации в культурное многостороннее развитие региона Майами-Дейд и межкультурного взаимопонимания.

Отмечается также, что в мире проживает более 46 млн азербайджанцев, ежегодно отмечающих 28 мая – годовщину создания Азербайджанской Демократической Республики в 1918 году, которая была одним из первых государств, предоставивших всеобщее избирательное право, и признанной другими демократическими государствами того времени, включая США.

В прокламации мэр и члены Совета комиссаров отметили историческое значение 28 мая и прочные узы дружбы между США и Азербайджаном.

"Мы призываем всех граждан округа Майами-Дейд вместе отметить богатый вклад азербайджанского народа", – говорится в прокламации.

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Версия на азербайджанском языке Florida ştatının Mayami-Deyd dairəsində mayın 28-i “Azərbaycanın Müstəqilliyi Günü” elan olunub

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