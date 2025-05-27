28 мая объявлено Днем независимости Азербайджана в округе Майами-Дейд штата Флорида

28 мая 2025 года объявлено Днем независимости Азербайджана в округе Майами-Дейд америнского штата Флорида.

28 мая 2025 года объявлено Днем независимости Азербайджана в округе Майами-Дейд америнского штата Флорида.

Как сообщает местное бюро Report, соответствующую декларацию подписали мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Левин Кава и председатель Совета комиссаров Энтони Родригес.

Документ был вручен Тохфе Эминовой - председателю Азербайджано-американской культурной ассоциации, действующей в городе Майами.

В декларации представлена обширная информация об ассоциации, созданной благодаря усилиям Т.Эминовой в 2006 году, подчеркнут вклад членов организации в культурное многостороннее развитие региона Майами-Дейд и межкультурного взаимопонимания.

Отмечается также, что в мире проживает более 46 млн азербайджанцев, ежегодно отмечающих 28 мая – годовщину создания Азербайджанской Демократической Республики в 1918 году, которая была одним из первых государств, предоставивших всеобщее избирательное право, и признанной другими демократическими государствами того времени, включая США.

В прокламации мэр и члены Совета комиссаров отметили историческое значение 28 мая и прочные узы дружбы между США и Азербайджаном.

"Мы призываем всех граждан округа Майами-Дейд вместе отметить богатый вклад азербайджанского народа", – говорится в прокламации.