Президент Болгарии посетит Азербайджан

Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ Президент Болгарии Росен Плевнелиев посетит Азербайджан 20 сентября. Как сообщает Report cо ссылкой на болгарские СМИ, об этом заявил заместитель министра экономики Болгарии Антон Павлов.

По его словам, в ходе визита Р. Плевнелиева в Азербайджан будет согласован вопрос ранних поставок азербайджанского газа в Болгарию.

Ожидается, что президент Болгарии примет участие в церемонии закладки фундамента в рамках проекта расширения Южно-Кавказской трубопроводной магистрали (ЮКТМ), являющейся частью "Южного газового коридора". Церемония состоится 20 сентября на Сангачальском терминале.