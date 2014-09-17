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    Президент Болгарии посетит Азербайджан

    Росен Плевнелиев примет участие в церемонии закладки фундамента в рамках проекта расширения Южно-Кавказской трубопроводной магистрали

    Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ Президент Болгарии Росен Плевнелиев посетит Азербайджан 20 сентября. Как сообщает Report cо ссылкой на болгарские СМИ, об этом заявил заместитель министра экономики Болгарии Антон Павлов. 

    По его словам, в ходе визита Р. Плевнелиева в Азербайджан  будет согласован вопрос ранних поставок азербайджанского газа в Болгарию.

    Ожидается, что президент Болгарии примет участие в церемонии закладки фундамента в рамках проекта расширения Южно-Кавказской трубопроводной магистрали (ЮКТМ), являющейся частью "Южного газового коридора". Церемония состоится 20 сентября на Сангачальском терминале. 

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