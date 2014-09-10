Президент Азербайджана принял делегацию во главе с комиссаром ЕС Штефаном Фюле

Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с комиссаром Европейского Союза по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефаном Фюле. Как сообщает Report, на встрече было выражено удовлетворение развитием сотрудничества между Азербайджаном и Европейским Союзом, состоялся обмен мнениями по вопросам расширения сотрудничества в рамках программы "Восточное партнерство", урегулирования армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта, развития связей Европейского Союза с нашей страной в различных областях, в том числе в политической, экономической, энергетической и других сферах.