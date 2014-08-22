В ООН намерены более эффективно предупреждать конфликты

Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ Совет Безопасности ООН подтвердил свою решимость воспользоваться всеми имеющимися в его распоряжении средствами, для того чтобы «оперативно и эффективно» предупреждать конфликты. Как сообщает Report, об этом говорится в резолюции Совета безопасности ООН единодушно принятой 21 августа.

Выступая на заседании Совета, посвященном предотвращению конфликтов, Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун напомнил, что многочисленные кризисы – в Газе, Сирии, Южном Судане, ЦАР и Украине - демонстрируют, насколько изменился характер современных конфликтов и насколько они стали сложными.



Глава ООН добавил, что сегодня нет более важной задачи, чем научиться, как можно раньше, достигать консенсуса в Совете Безопасности и предпринимать совместные действия.



Члены Совета в своей резолюции, в свою очередь, заявили о готовности повышать эффективность Организации в «предотвращении возникновения вооруженных конфликтов, их эскалации или распространения в случаях, когда они происходят, и их возобновления после их прекращения». Они подчеркнули важность того, чтобы распознать первые сигналы назревающего конфликта.



По словам членов Совета, всеобъемлющая стратегия предупреждения конфликтов должна включать такие элементы, как раннее предупреждение, посредничество, превентивное развертывание, поддержание мира, разоружение и постконфликтное миростроительство.



При этом, по словам генерального секретаря ООН, даже скромные шаги со стороны Организации могут принести значительные результаты, если они подкреплены единой позицией Совета Безопасности в пользу раннего вмешательства.

«Миллионы людей по всему миру надеются и рассчитывают на решительные действия единственного глобального органа, наделенного обязанностью поддерживать международный мир и безопасность», - подчеркнул Пан Ги Мун.