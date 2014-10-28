​Али Гасанов: "Проведение Первого Глобального форума по вопросам молодежной политики в Баку имеет важное значение"

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ “Одним из основных факторов, обеспечивающих проведение первого Глобального форума по вопросам молодежной политики в Баку, является успешная политика Азербайджана. Считаю, что форум будет способствовать более тесной интеграции азербайджанской молодежи в ряды молодежи мира, станет важным фактором развития молодежной политики”. Как сообщает Report, об этом сегодня журналистам заявил заведующий отделом по общественно-политическим вопросам Администрации Президента Азербайджана Али Гасанов.

Он подчеркнул, что проведение данного форума в Баку имеет огромное значение.

“На форуме будут обсуждаться проблемы молодежи мира и Азербайджана, будет принят итоговый документ. Проведение мероприятия в Баку - высокая оценка продолжительной и эффективной политики, проводимой в Азербайджане за последние 20 лет".

Отметим, что сегодня в центре Гейдара Алиева стартовал Первый Глобальный форум по вопросам молодежной политики.