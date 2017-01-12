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    Зять президента Грузии госпитализирован с огнестрельным ранением - СМИ

    Деталей инцидента не указано

    Баку. 12 января. REPORT.AZ/ В Тбилиси получил огнестрельное ранение Миндию Гогочуры, зять президента Грузии Георгия Маргвелашвили, передает Report со ссылкой на "Рустави-2".

    Деталей инцидента не указано. На место происшествия приехала полиция.

    Пострадавшего доставили в Центр неотложной медицинской помощи Республиканской больницы в Тбилиси.

    В свою очередь в МВД Грузии уже заявили, что начали расследование по ст. 118 и 236 Уголовного кодекса Грузии (умышленное нанесение вреда здоровью и незаконное ношение огнестрельного оружия).

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