Зураб Алавидзе: Пожар в курортном поселке Боржомского района практически локализован

Тбилиси. 24 сентября. REPORT.AZ/ Пожар в курортном поселке Цагвери Боржомского района (регион Самцхе-Джавахети) практически локализован.

Как сообщает грузинский бюро Report, об этом заявил министр регионального развития и инфраструктуры Грузии Зураб Алавидзе в эфире телекомпании Imedi.

Пожар начался днем 22 сентября и уже уничтожил более 4 гектаров леса рядом с поселком.

"Новых очагов пожара нет, можно сказать, что он локализован. Основные очаги пожара в одном ущелье, нет угрозы распространения на другие ущелья. Сейчас работают три вертолета, два грузинских и один из Азербайджана, во второй половине дня мы ожидаем еще два вертолета из Турции", — сказал Алавидзе.

По его словам, на месте работают три вертолета, 250 пожарных, 300 сотрудников департамента по особым делам МВД Грузии и сотрудники Национального лесного агентства.

На земле в тушении пожара принимают участие 18 пожарных машин и до 20 единиц техники с высокой проходимостью.

Для того чтобы облегчить доступ к очагам огня в лесу, была проведена дорога, по которой могут проехать пожарные машины.