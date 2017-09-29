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    Зрителей концерта Агутина и Варум эвакуировали в Екатеринбурге из-за звонка о минировании

    Певцы сидят в машине и ждут разрешения вернуться в театр

    Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Жителей Екатеринбурга в пятницу вечером эвакуировали из киноконцертного театра "Космос", где проходил концерт Анжелики Варум и Леонида Агутина, из-за сообщения о минировании. 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила концертный директор гастролей Агутина и Варум Татьяна Ларина.

    "Мы подтверждаем сообщение о минировании. Артистов (Варум и Агутин) и зрителей эвакуировали. Певцы сидят в машине и ждут разрешения вернуться в (театр) "Космос". Они отработали 1 час 20 минут от программы", - сказала Ларина.

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