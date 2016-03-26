​Жертвами крушения медицинского вертолета в Иране стали 10 человек

Баку. 26 Марта. REPORT.AZ/ При крушении медицинского вертолета в южной иранской провинции Фарс погибли 10 человек.

Как передает Report со ссылкой на IRNA, об этом сообщил местный чиновник.

«Шесть человек экипажа, один медицинский работник и трое пострадавших пациентов погибли в результате инцидента», — сообщил он.

Отмечается, что это был один из двух одинаковых вертолетов, выполнявших экстренные задачи в провинции. Причина крушения воздушного судна не называется.