Зеленский в Копенгагене встретится с европейскими лидерами

Президент Украины Владимир Зеленский 2 октября встретится с европейскими лидерами в Копенгагене (Дания).

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, jб этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

Зеленский также сегодня выступит перед Европейским политическим сообществом, в котором примут участие около 50 глав государств и правительств, а также лидеров Евросоюза.

Также он впоследствии проведет совместную пресс-конференцию с премьером Дании, на которой расскажет о результатах встречи с европейскими политиками.