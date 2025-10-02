Зеленский в Копенгагене встретится с европейскими лидерами
Президент Украины Владимир Зеленский 2 октября встретится с европейскими лидерами в Копенгагене (Дания).
Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, jб этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен.
Зеленский также сегодня выступит перед Европейским политическим сообществом, в котором примут участие около 50 глав государств и правительств, а также лидеров Евросоюза.
Также он впоследствии проведет совместную пресс-конференцию с премьером Дании, на которой расскажет о результатах встречи с европейскими политиками.
