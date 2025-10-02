Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя
    Зеленский в Копенгагене встретится с европейскими лидерами

    В регионе
    • 02 октября, 2025
    • 10:09
    Зеленский в Копенгагене встретится с европейскими лидерами

    Президент Украины Владимир Зеленский 2 октября встретится с европейскими лидерами в Копенгагене (Дания).

    Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, jб этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

    Зеленский также сегодня выступит перед Европейским политическим сообществом, в котором примут участие около 50 глав государств и правительств, а также лидеров Евросоюза.

    Также он впоследствии проведет совместную пресс-конференцию с премьером Дании, на которой расскажет о результатах встречи с европейскими политиками.

    Zelenski Kopenhagendə Avropa liderləri ilə görüşəcək

