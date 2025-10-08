Зеленский уволил посла Украины в Латвии
В регионе
08 октября, 2025
- 12:33
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Анатолия Куцевола с должности посла страны в Латвии.
Как передает Report cо ссылкой на украинские СМИ, соответствующий указ глава государства подписал 7 октября.
"Уволить Куцевола Анатолия Анатольевича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Латвийской Республике", - говорится в указе.
Причины увольнения и имя потенциального нового посла пока не сообщаются.
