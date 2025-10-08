Зеленский уволил посла Украины в Латвии

Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    В регионе
    • 08 октября, 2025
    • 12:33
    Президент Украины Владимир Зеленский уволил Анатолия Куцевола с должности посла страны в Латвии.

    Как передает Report cо ссылкой на украинские СМИ, соответствующий указ глава государства подписал 7 октября.

    "Уволить Куцевола Анатолия Анатольевича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Латвийской Республике", - говорится в указе.

    Причины увольнения и имя потенциального нового посла пока не сообщаются.

