Зеленский уволил посла Украины в Латвии

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Анатолия Куцевола с должности посла страны в Латвии.

Как передает Report cо ссылкой на украинские СМИ, соответствующий указ глава государства подписал 7 октября.

"Уволить Куцевола Анатолия Анатольевича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Латвийской Республике", - говорится в указе.

Причины увольнения и имя потенциального нового посла пока не сообщаются.