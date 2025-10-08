İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Zelenski Latviyadakı səfiri vəzifəsindən azad edib

    Region
    • 08 oktyabr, 2025
    • 12:36
    Zelenski Latviyadakı səfiri vəzifəsindən azad edib

    Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski Anatoli Kutsevalı ölkənin Latviyadakı səfiri vəzifəsindən azad edib.

    "Report"un Ukrayna KİV-ə istinadən verdiyi məlumata görə, dövlət başçısı müvafiq fərmanı oktyabrın 7-də imzalayıb.

    "Anatoli Kutseval Ukraynanın Latviyadakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri vəzifəsindən azad edilsin", - fərmanda qeyd edilib.

    Onun vəzifəsindən azad ediliməsinin səbəbləri və yeni səfirin adı açıqlanmayıb.

    Rusiya-Ukrayna müharibəsi Zelenski Latviya Səfir
