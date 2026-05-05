"Arsenal" Endrik üçün "Real"a 100 milyon avro ödəməyə hazırdır
Futbol
- 05 may, 2026
- 12:11
İngiltərənin "Arsenal" klubu İspaniya təmsilçisi "Real"ın futbolçusu Endrik üçün 100 milyon avro ödəməyə hazırdır.
"Report" "Fichajes" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, "topçular" hazırda icarə əsasında Fransanın "Lion" klubunda çıxış edən hücumçunu heyətinə qatmaq niyyətindədir.
London təmsilçisinin baş məşqçisi Mikel Arteta 19 yaşlı forvardın komandada rəqabəti artıracağına inanır.
Gənc oyunçu 2024-cü ilin yayında "Palmeyras"dan 47,5 milyon avroya "Real"a transfer olunub. Az forma şansı əldə edən futbolçu qışda "Lion"a icarəyə verilib.
Xatırladaq ki, Endrik Liqa 1-də 19 oyunda 8 qol və 7 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.
Son xəbərlər
20:57
"Sabah" ardıcıl dördüncü dəfə Azərbaycan Basketbol Liqasının qalibi olubKomanda
20:57
Rusiyanın Zaporojyeyə zərbələri nəticəsində ölənlərin sayı 9 nəfərə çatıbDigər ölkələr
20:35
Tramp qalib gəlmək istədiyi üçün İran iqtisadiyyatının çökəcəyinə ümid edirDigər ölkələr
20:29
Sakin: Şəkidə WUF13 Festivalının keçirilməsi bizi çox sevindirirDaxili siyasət
20:25
Foto
Vüqar Mustafayev "SAHA 2026"da müdafiə sənayesi üzrə əməkdaşlığı müzakirə edib - YENİLƏNİBHərbi
20:17
Zelenski: Kramatorska endirilən zərbə nəticəsində 5 nəfər ölübDigər ölkələr
20:16
ABŞ Hörmüz boğazında planlaşdırılan əməliyyatla bağlı İranı məlumatlandırıbDigər ölkələr
20:10
İlham Əliyev: Azərbaycan enerji təhlükəsizliyinin təmin olunması baxımından həmişə Aİ-nin etibarlı tərəfdaşıdırDaxili siyasət
20:08
Video