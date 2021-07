Зеленский: Украинский народ будет вместе с дружественной Турцией в это трудное время

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования своему коллеге Рейджепу Тайипу Эрдогану в связи с масштабными пожарами в Турции и отметил, что в пятницу Украина отправит в Турцию пожарный самолет с помощью.

Как передает Report, об этом написал он в своем Твиттер-аккаунте .

"Выразил своему другу - президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану искренние соболезнования в связи с масштабными пожарами. Украина предоставит Турции всю необходимую помощь. Наш пожарный самолет завтра улетит в Турцию. Украинский народ будет вместе с дружественным турецким народом в это трудное время", - отметил Зеленский.