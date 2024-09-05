Зеленский: Украина предложит к рассмотрению план окончания войны на втором саммите мира

Украина совместно с партнерами подготовит к рассмотрению на саммите мира детальный план окончания войны и там обязательно должны присутствовать представители России.

Украина совместно с партнерами подготовит к рассмотрению на саммите мира детальный план окончания войны и там обязательно должны присутствовать представители России.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом президент Владимир Зелеенский заявил в интервью NBC News.

"Мы подготовим, как и сказали, детальный план окончания войны. Подготовим с партнерами, которые поддержали коммюнике первого саммита. Мы проработаем каждый пункт этих кризисов, которые принес Путин. Мы проработаем наш вариант окончания войны", - сказал он.

По словам президента, "чем больше стран присоединится, тем больше стран будет глубоко понимать детально этот план".

Глава государства добавил, что украинская сторона предложит к рассмотрению этот план на втором саммите мира, и "обязательно там должны присутствовать представители России".

"Мы это понимаем, что без российской стороны закончить эту войну дипломатически очень сложно. И это нам понятно. И все страны нас просили, чтобы на втором саммите представители России были. Мы сказали: не против, мы все понимаем, давайте подготовим план и позовем их", - подчеркнул президент.