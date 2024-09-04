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Зеленский прокомментировал отставки ряда министров

Зеленский прокомментировал отставки ряда министров Увольнения в Кабинете министров Украины на сегодня нужны для усиления государства.
В регионе
4 сентября 2024 г. 15:54
Зеленский прокомментировал отставки ряда министров

Увольнения в Кабинете министров Украины на сегодня нужны для усиления государства.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместного с премьер-министром Ирландии Саймоном Гаррисом заявления для СМИ в Киеве.

"Я уже говорил о перезагрузке нашего Кабинета министров, многих министерств. Я очень благодарен министрам и всей команде Кабмина, которая работала для Украины и ради украинцев четыре с половиной года, кто-то - пять лет", - заявил он.

По его словам, на сегодняшний день стране нужна новая энергия.

"И эти шаги связаны с усилением нашего государства на разных направлениях. Международная политика, дипломатия не является исключением", - отметил Зеленский.

В то же время президент добавил, что сегодня пока не может прогнозировать, чем конкретно будут заниматься министры после их увольнения. "Будут ответы на это, когда им будут предложены те или иные должности", - подчеркнул он.

Сегодня Верховная Рада проголосовала за увольнение нескольких министров - Ольги Стефанишиной с должности вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, Руслана Стрельца с должности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов, Дениса Малюськи с должности министра юстиции, а также Александра Камышина с поста министра стратегических отраслей промышленности.

Вчера в отставку подал и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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