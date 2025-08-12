Зеленский поручил упростить пересечение госграницы для молодых украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству упростить процедуры пересечения госграницы для молодых украинцев в возрасте до 22 лет.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству упростить процедуры пересечения госграницы для молодых украинцев в возрасте до 22 лет.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом он заявил во время пресс-конференции.

"В настоящее время есть ограничения до 18 лет, я предлагаю повысить до 22 лет, чтобы не было ограничений при пересечении", - сказал он.

Зеленский отметил, что это "положительная правильная история, которая поможет многим украинцам сохранить связи с Украиной и реализоваться в обучении в Украине".

Отметим, что во время мобилизации и военного положения в Украине большинство мужчин с отсрочкой имеют возможность выезжать за границу. Кроме мужчин до 18 лет и старше 60, за границу могут также выезжать большая часть тех, кто имеет право на отсрочку. При этом требования к документам для пересечения границы различаются.