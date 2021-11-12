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Зеленский попросил у премьера Грузии допустить к Саакашвили его близких

Зеленский попросил у премьера Грузии допустить к Саакашвили его близких Президент Украины Владимир Зеленский по телефону попросил премьера Грузии Ираклия Гарибашвили допустить к экс-президенту Михаилу Саакашвили его мать, близких и украинских врачей.
В регионе
12 ноября 2021 г. 11:19
Зеленский попросил у премьера Грузии допустить к Саакашвили его близких

Президент Украины Владимир Зеленский по телефону попросил премьера Грузии Ираклия Гарибашвили допустить к экс-президенту Михаилу Саакашвили его мать, близких и украинских врачей.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в офисе президента Украины.

Зеленский также попросил у Гарибашвили, чтобы права гражданина Украины Саакашвили были полностью гарантированы в соответствии с международными нормами, заявив о недопустимости применения к нему "непропорциональных мер принуждения".

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Версия на английском языке Zelensky asks Georgian PM to allow Saakashvili’s relatives to visit him

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