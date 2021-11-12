Зеленский попросил у премьера Грузии допустить к Саакашвили его близких

Президент Украины Владимир Зеленский по телефону попросил премьера Грузии Ираклия Гарибашвили допустить к экс-президенту Михаилу Саакашвили его мать, близких и украинских врачей.

Президент Украины Владимир Зеленский по телефону попросил премьера Грузии Ираклия Гарибашвили допустить к экс-президенту Михаилу Саакашвили его мать, близких и украинских врачей.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в офисе президента Украины.

Зеленский также попросил у Гарибашвили, чтобы права гражданина Украины Саакашвили были полностью гарантированы в соответствии с международными нормами, заявив о недопустимости применения к нему "непропорциональных мер принуждения".