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Зеленский обсудил с премьером Испании усиление ПВО

Зеленский обсудил с премьером Испании усиление ПВО Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Испании Педро Санчес во время телефонного разговора договорились ускорить работу над подготовкой двустороннего соглашения по безопасности между странами.
В регионе
25 марта 2024 г. 01:19
Зеленский обсудил с премьером Испании усиление ПВО

Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Испании Педро Санчес во время телефонного разговора договорились ускорить работу над подготовкой двустороннего соглашения по безопасности между странами.

Как передает Report, об этом сообщается в Telegram украинского лидера.

"Только что провел содержательный разговор с премьер-министром Педро Санчесом. Поблагодарил Испанию за мощную поддержку, в частности за недавний значительный пакет военной помощи.

Обсудили потребность Украины в усилении противовоздушной обороны. Также сосредоточились на двустороннем сотрудничестве и сотрудничестве на уровне ЕС. Договорились ускорить работу над подготовкой двустороннего соглашения по безопасности между Украиной и Испанией", - написал он.

Кроме того, собеседники уделили особое внимание предстоящему первому Глобальному саммиту мира в Швейцарии и договорились работать вместе, чтобы поощрить больше стран Глобального Юга принять в нем участие.

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